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عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا

Lebanon 24
30-06-2024 | 02:28
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية على عدة مناطق في جنوب غرب روسيا.
 
 
وأضافت الوزارة في بيان عبر تطبيق تيليغرام أن الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، و9 طائرات فوق منطقة ليبيتسك التي تبعد عدة كيلومترات إلى الجنوب من موسكو.
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كما ذكر البيان أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات فوق منطقة فورونيج و4 فوق بريانسك في جنوب غرب روسيا، وطائرتين فوق أوريول واثنتين أيضا فوق بيلغورود.

 
وقال حاكما ليبيتسك وبريانسك عبر قناتيهما على تيليغرام إنه لم تقع إصابات ولا أضرار جسيمة نتيجة للهجمات.
وغالبا لا يكشف المسؤولون الروس عن المدى الكامل للأضرار الناجمة عن الهجمات الأوكرانية.
 
وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي ردا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي في عام 2022. (سكاي نيوز)
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