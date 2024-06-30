خلال 13 عاما... دولة تخسر 420 ألف نسمة

وصل عدد سكان ألبانيا إلى 2402113 نسمة، في انخفاض قدره 419831 نسمة عمّا كان سنة 2011، بحسب نتائج آخر تعداد وطني نشر الجمعة.

وذكر التقرير الذي أعده المعهد الألباني للإحصاء (Instat) أن "عدد السكان المقيمين في جمهورية ألبانيا حتى 18 أيلول 2023 بلغ 2.402.113 نسمة، ما يمثّل انخفاضا قدره نحو 420 ألف نسمة مقارنة بتعداد 2011".

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وأشار المعهد إلى أن هذا الانخفاض "مستمر منذ تسعينات القرن العشرين، مدفوعا إلى حد كبير بالهجرة".





وقبل التسعينات وسقوط النظام الشيوعي بقيادة أنور خوجة، كانت ألبانيا تشهد نموا سكانيا مستمرا.

وفي الفترة التي تلت ذلك والتي شهدت أزمة اقتصادية غير مسبوقة عام 1997 وانخفاض معدّل المواليد وهجرة جماعية، شهدت ألبانيا ولا تزال، هجرة 50 ألف شخص كمعدّل سنوي، بحسب المعهد.

وتشكّل أرقام 2023 التعداد الثاني عشر خلال السنوات المئة الفائتة. (سكاي نيوز)