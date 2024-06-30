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عربي-دولي

السيسي في ذكرى 30 حزيران: المصريون أقوى من أعداء "الإرهاب الأسود"

Lebanon 24
30-06-2024 | 04:34
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن "مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات".
وأضاف السيسي في تدوينة على "إكس"، بمناسبة ذكرى 30 حزيران: "المصريون يضربون اليوم أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك وتحويل الأزمات إلى فرص".
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وتابع: "تأتي ذكرى ثورة 30 حزيران هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات، فمنذ 11 عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".
وختم السيسي تدوينته بالقول: "إنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب". (سكاي نيوز)
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