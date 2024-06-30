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صحة

ما حقيقة انتشار "الملاريا" في مصر؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 05:34
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كشفت وزارة الصحة المصرية أن كل الحالات المكتشفة لمرض الملاريا في البلاد كانت وافدة من دول يتوطن بها المرض.
 
وأكدت في بيان، وجود نظام ترصد قوي، قادر على الاكتشاف المبكر للحالات، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية.
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كما أشارت إلى أن وزير الصحة قدم لمدير عام منظمة الصحة العالمية ملفا يتضمن جهود الوزارة في مواجهة المرض وإجراءات الحصول على الإشهاد بخلو مصر من الملاريا، للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من خلو مصر من المرض. (العربية) 

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