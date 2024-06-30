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إقتصاد

هونغ كونغ تزيد مشترياتها من الألماس الروسي 18 مرة

Lebanon 24
30-06-2024 | 05:45
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أفادت بيانات مكتب هونغ كونغ للإحصاء، عن زيادة استيراد الألماس الروسي بمقدار 18 مرة على أساس سنوي.

ووفقا للحسابات التي أجرتها وكالة نوفوستي على أساس هذه البيانات، في الفترة من كانون الثاني إلى أيار عام 2024، اشترت هونغ كونغ كميات من الألماس الروسي بقيمة 657.3 مليون دولار مقارنة بمبلغ 36.5 مليون دولار في العام السابق. (روسيا اليوم)
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