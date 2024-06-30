هونغ كونغ تزيد مشترياتها من الألماس الروسي 18 مرة

أفادت بيانات مكتب هونغ كونغ للإحصاء، عن زيادة استيراد الألماس الروسي بمقدار 18 مرة على أساس سنوي.



ووفقا للحسابات التي أجرتها وكالة نوفوستي على أساس هذه البيانات، في الفترة من كانون الثاني إلى أيار عام 2024، اشترت هونغ كونغ كميات من الألماس الروسي بقيمة 657.3 مليون دولار مقارنة بمبلغ 36.5 مليون دولار في العام السابق. (روسيا اليوم)

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