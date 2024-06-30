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عربي-دولي
حيوان يُثير الرعب على شاطىء منطقة سياحيّة عربيّة... ما هو؟
Lebanon 24
30-06-2024
|
06:36
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عُثِرَ على حيوان نافق في إحدى القرى السياحية شمال مصر، ما أثار ذعر المصطافين.
وكشف شهود عيان أن "مجموعة من المصطافين في الساحل الشمالي، رصدوا خلال ممارساتهم السباحة وجود حيوان نافق في المياه، وعلى الفور تمكنوا من سحبه وإخراجه إلى الشاطئ".
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وأكدوا أن الحيوان النافق ربما يكون بقرة أو فرس نهر، مشيرين إلى أنه لو كان بقرة فربما القيت من إحدى المراكب التي تحمل شحنات من الأبقار. (العربية)
عربي-دولي
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