نتنياهو: ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب على غزة

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية ملتزمة بالقتال حتى تحقيق أهداف الحرب، في إشارة منه إلى ما أعلن عنه قبل 9 أشهر بما أسماه "القضاء على حركة حماس".

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وأضاف رئيس الوزراء في بداية جلسة المجلس اليوم الأحد، بألا تغيير في الموقف بشأن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبراً أن حماس هي "العقبة الوحيدة".



كما تابع أن القوات الإسرائيلية في رفح والشجاعية مستمرة في المعارك.



أتى هذا بعدما قدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام الأخيرة، ما قيل إنها "لغة جديدة" لأجزاء من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المقترحة بين إسرائيل وحماس.



وأكدت 3 مصادر ذات معرفة مباشرة بالأمر، أن تلك اللغة جاءت ضمن محاولة لسد الفجوات والتوصل إلى اتفاق، وفقا لموقع "أكسيوس".

كما أوضحت أن الجهود الجديدة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تستند إلى الاقتراح الإسرائيلي الذي وافقت عليه لجنة الحرب الإسرائيلية وقدمه الرئيس بايدن في خطاب ألقاه الشهر الماضي.



ولفتت المصادر الثلاثة إلى أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة مع وسطاء قطريين ومصريين تركز على المادة الثامنة في الاقتراح، حيث يتعلق هذا الجزء من الاتفاق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أجل وضع الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية والتي تتضمن التوصل إلى "تهدئة مستدامة" في غزة. (العربية)