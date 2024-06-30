إسرائيل تُمدّد فترة التعاون بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية

قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، إن الأخير مدّد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرا. (سكاي نيوز)

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