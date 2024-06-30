بالفيديو والصور.. انهيار أرضي كبير في سويسرا ومصرع شخصين

تسببت عواصف ضربت جنوب سويسرا في انهيار أرضي أسفر عن مصرع شخصين وفقدان آخر، وانهيار جسر فوق نهر صغير، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

وقالت الشرطة في بيان إن انهيارا أرضيا كبيرا وقع في منطقة فونتانا بوادي ماجيا القريبة من مدينة لوكارنو، مضيفة أنه "تم انتشال جثتي شخصين ويتم التعرف على هوياتهما، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن شخص آخر لا يزال مفقودا".



وضربت العواصف والأمطار الغزيرة جنوب وغربي سويسرا يوم السبت وخلال الليل، وكانت المناطق الأكثر تضررا في كانتون (ولاية) تيتشينو الناطقة بالإيطالية، على الجانب الجنوبي من جبال الألب.

وتم إخلاء مواقع التخييم على طول نهر ماجيا، وانهار جزء من جسر طريق "فيسليتو الصغير" ولم يكن من الممكن الوصول إلى ثلاثة وديان أخرى في المنطقة عن طريق البر.

وإلى الشمال، فاض نهر الرون على ضفتيه في عدة مناطق في كانتون فاليه، مما أدى إلى غمر طريق سريع وخط للسكك الحديدية. (روسيا اليوم)