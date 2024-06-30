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عربي-دولي

حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... إطلاق نار ومقتل شخص!

Lebanon 24
30-06-2024 | 08:10
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قُتِلَ شخصٌ وأُصيب 5 في إطلاق نار في حفل زفاف في بلدة ثيونفيل في مقاطعة موسيل الفرنسية.

وقالت صحيفة "لورين" الفرنسيّة: "اقترب العديد من الرجال المسلحين من قاعة الاحتفال في مدينة موسيل، حيث تجمع حوالي 100 شخص للاحتفال بالزفاف، وفتحوا النار".
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وأضافت: "أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة، وقتل رجل يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، كما أصيبت امرأة حامل بجروح طفيفة، لكنها في حالة صدمة نفسية".

وبحسب الصحيفة، تمكن المهاجمون المسلحون من الفرار. (روسيا اليوم)
 
 
 

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