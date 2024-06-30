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عربي-دولي

"الحوثيون" ينشرون صورا تُوثّق استهدافهم سفينة... ما هو إسمها؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 08:45
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نشر "الحوثيون" صورا من مشاهد استهدافهم لسفينة "TRANSWORLD NAVIGATOR" التابعة لإحدى الشركات التي قالوا إنها انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل.

وكتب الناطق العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:  "صور من مشاهد استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة TRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات المخالفة لقرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورق (طوفان المدمر) - 23 حزيران 2024". (روسيا اليوم)
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