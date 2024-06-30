صحيفة تكشف واقع "حماس" بعد الحرب: استعادت عافيتها وجنّدت مئات المقاتلين

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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أنه رغم تعرض حركة حماس لحرب عنيفة على مدار أكثر 8 أشهر، يبدو أنها لا تزال قادرة على ترتيب أوراقها في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية.وكشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في هذا السياق، أن حركة حماس تمكنت من تجنيد "المئات من المقاتلين الجدد" مؤخرا، ودفع الرواتب لهم.وقالت الصحيفة استنادا إلى تصريحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية في غزة أظهرت أن حركة حماس تمكنت من إعادة دفع الرواتب لمقاتليها، وتجنيد المئات من المسلحين الجدد".وجاء في "يديعوت أحرونوت": "بعد بضعة أيام من القتال في الهجوم المتجدد على الحي شمالي قطاع غزة، أصبح من الواضح إلى أي مدى تمكنت حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك".وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهات العسكرية الأخيرة في الشجاعية، أكدت أن حركة حماس استعادت عافيتها في مدينة غزة.وأوضحت أن "هذا الأمر لم يتجل فقط عسكريا، بل إن الحركة تمكنت من إعادة دفع الرواتب لنشطائها".