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أوربان يعلن دعمه للتحالف السياسي الجديد في البرلمان الأوروبي

Lebanon 24
30-06-2024 | 09:46
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أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن ثقته في أن التحالف السياسي الجديد المكون من أحزاب من التشيك والنمسا سيصبح أكبر تحالف يميني في البرلمان الأوروبي في غضون أيام قليلة.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي بثته قناة "إم 1" التلفزيونية: "نحن نشكل تحالفا سياسيا، في رأيي قريبا جدا سوف يصبح أكبر تحالف أوروبي. هذا سيحدث في غضون أيام قليلة". (روسيا اليوم) 
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