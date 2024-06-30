بيل غيتس يُحاول حشد المستثمرين لتعزيز التقنيات الصديقة للبيئة

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حثّ المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" الملياردير الأميركي بيل غيتس، المستثمرين على دعم التقنيات الصديقة للمناخ، مشدداً على أن هذه التكنولوجيا التي يقول إنها مربحة قد تُطلق شرارة "ثورة صناعية خضراء".وسلط الملياردير الأميركي الضوء على أكثر من مئة شركة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في أهم القطاعات المسببة لانبعاثات الكربون، مثل التصنيع والطاقة والنقل، وهي السبب الرئيسي لتغير المناخ. (سكاي نيوز)