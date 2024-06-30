26 قتيلا في الجيش الإسرائيلي في شهر.. كيف قضوا؟

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كشفت مصادر إعلامية في الداخل الإسرائيلي عن إحصائية تبين عدد القتلى بين جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية الشهر الحالي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.ونقلت قناة "عكا للشؤون الإسرائيلية" على حسابها في تليغرام عن مصادر رسمية إسرائيلية أن 26 جندياً في الجيش الإسرائيلي ومستوطنا واحدا قتلوا منذ بداية حزيران الجاري وحتى اليوم.ووثقت القناة مقتل هؤلاء في الجرد التالي حسب رتبهم والعمليات التي قُتلوا فيها:– 5 حزيران: مقتل جندي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله على تجمع جنود في حرفيش.– 6 حزيران: مقتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط من رفح.– 8 حزيران: مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية استعادة الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات.– 10 حزيران: مقتل 4 جنود في كمين بمبنى مفخخ وسط رفح.– 15 حزيران: مقتل 8 جنود في تفجير ناقلة جند برفح، ومقتل جنديين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة وسط قطاع غزة، إضافة إلى مقتل جندي متأثرا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ برفح يوم 10 حزيران.– 16 حزيران: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.– 21 حزيران: مقتل جنديين جراء إطلاق قذائف هاون وسط قطاع غزة.– 22 حزيران: مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار في قلقيلية.– 22 حزيران: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.– 27 حزيران: مقتل قائد وحدة القناصة في لواء كفير بتفجير عبوة ناسفة في جنين.– 28 حزيران: مقتل جندي برصاص قناص فلسطيني في معارك رفح.– 29 حزيران: مقتل جنديين في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وبحسب إحصائيات رسمية، تجاوزت حصيلة قتلى الجيش الاسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي 650، نحو 300 منهم قتلوا منذ بداية المعارك البرية يوم 27 من الشهر ذاته، وفق الجيش الإسرائيلي. (الجزيرة)