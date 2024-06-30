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عربي-دولي

روسيا تعلن إحراز تقدم على جبهة القتال في أوكرانيا

Lebanon 24
30-06-2024 | 11:15
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد، سيطرة الجيش على منطقتين سكنيتين في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وبحسب بيان الوزارة، سيطرت وحدات من الجيش على منطقتي "سبورنوي" و"نوفوالكساندروفكا" في دونيتسك.

وذكر البيان أن الجيش الروسي يواصل تقدمه على خط المواجهة في أوكرانيا.
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وقال: "وحدات من المجموعات العسكرية الوسطى والجنوبية حررت مستوطنتي سبورنوي ونوفوالكساندروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة العمليات الناجحة".

وأشار البيان إلى إسقاط 72 مسيرة للجيش الأوكراني.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على بيان الوزارة الروسية. (الاناضول)
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