السودان.. الجيش يعلن القتال في سنجة وسط البلاد وسط موجة نزوح

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قال الجيش السوداني، الأحد، إن قواته تقاتل في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار (جنوب)، التي تشهد موجة نزوح واسعة للسكان.وذكر المتحدث باسم الجيش، نبيل عبدالله، في بيان: "قواتنا في سنجة صامدة ومتماسكة وتقاتل العدو بثبات ومعنويات عالية".وأضاف: "قواتنا في سنجة متمسكة بمواقعها ومعنوياتها تعانق السماء".في السياق ذاته، أفاد شهود عيان، الأحد، أن الآلاف نزحوا من مدينة سنجة جراء الاشتباكات.وذكر الشهود، أن النازحين تحركوا بالسيارات ومشيًا على الأقدام، باتجاه مدينة الدندر (شرقي ولاية سنار) وإلى مدينة الحواتة في ولاية القضارف (شرق).وتبعد سنجة نحو 60 كيلو مترا عن مدينة سنار التي شهدت مؤخرا هجوما من قوات "الدعم السريع".