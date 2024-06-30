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عربي-دولي

مصر تكثف اتصالاتها لوقف حرب غزة.. وهذا ما أعلنته عن معبر رفح

Lebanon 24
30-06-2024 | 12:26
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كشف مصدر مصري رفيع المستوى، الأحد، أن القاهرة كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لمحاولة إحياء المفاوضات المتعثرة بشأن وقف حرب غزة.

وحسب المصدر، تحاول مصر "تجاوز العقبات التى تواجه اتفاق وقف إطلاق النار".
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ومن جهة أخرى، نفت مصر موافقتها على نقل معبر رفح أو بناء معبر بديل عنه، في ظل رفضها تواجد الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه.

وقال مصدر أمني مصري رفيع المستوى إنه "لا صحة تماما لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح، أو بناء منفذ جديد قرب معبر كرم أبو سالم".

وأضاف المصدر أن القاهرة متمسكة بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق رفضها التواجد الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدة أنها لن تعطي تل أبيب شرعية للسيطرة عليه.
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