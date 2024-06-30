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عربي-دولي

أوكرانيا: لا نستبعد إجراء مفاوضات مع روسيا عبر وسطاء

Lebanon 24
30-06-2024 | 12:45
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صرح فلاديمير زيلينسكي اليوم ، بأن أوكرانيا لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا من خلال وسطاء يمكن أن يكونوا ممثلين لدول من أي قارة.

وأشار زيلينسكي خلال المقابلة مع صحيفة "فيلادلفيا إنكويرر" إلى أنه خلال هذه المفاوضات يمكن للأطراف إيجاد طريقة للخروج من الأزمة.
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وقال: "يمكن لأوكرانيا أن تجد نموذجا (للمفاوضات) تستطيع من خلاله، وفقا للوثائق والخطوات والطرائق، إيجاد حل".

(روسيا اليوم)
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