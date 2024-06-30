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باستخدام نفق.. قوات روسية تسيطر على معقل أوكراني كبير

Lebanon 24
30-06-2024 | 12:50
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تمكنت الوحدات الروسية من السيطرة على معقل كبير للقوات الأوكرانية على المشارف الشرقية لبلدة كيروف، باستخدام نفق تحت الأرض.
 
وقالت الوزارة في تقرير: "تم السيطرة على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية عند المشارف الشرقية لبلدة كيروف من قبل وحدات هجومية من وحدة المحاربين القدامى التابعة لمجموعة قوات -المركز- باستخدام نفق تحت الأرض".
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وقام أفراد الكتيبة العسكرية بتطهير واستخدام نفق يزيد طوله عن 3 كيلومترات على طول قناة "سيفيرسكي دونيتس" سرا وتوجهوا إلى الجزء الخلفي من نقطة قوية محصنة جيدا بها نقاط إطلاق نار طويلة المدى وملاجئ تحت الأرض.

وأضافت الوزارة: "من خلال النفق، قام الجنود بإمداد القوات الهجومية بالذخيرة والأسلحة والغذاء. وبفعل عامل المفاجأة، نجح العسكريون في الاقتحام وسيطروا على المعقل بالكامل، ما أجبر العدو على الاستسلام والتخلي عن مواقعه". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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