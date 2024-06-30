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بريطانيا تعلن عن حادث جديد قرب مضيق باب المندب

Lebanon 24
30-06-2024 | 13:10
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأحد بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة "UKMTO" إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المخا اليمنية.
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وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن سفينة تجارية أبلغت عن اقتراب 12 قاربا صغيرا منها مع البقاء حولها لمدة ساعة تقريبا قبل مغادرة الموقع.

وأكدت في البيان أن السفينة وطاقمها بخير وأنها واصلت الإبحار إلى الميناء التالي في رحلتها.

(روسيا اليوم)
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