وزير الدفاع الإسرائيلي: خنقنا حماس في غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن قواته خنقت حركة حماس في قطاع غزة.





كما تابع "حماس منهكة وغير قادرة على التعافي".

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وقال غالانت "أننا سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها من جديد". وقال خلال جولة ميدانية أجراها في رفح "وصلنا لأماكن لم نكن نحلم بالوصول إليها في أعماق غزة".كما تابع "حماس منهكة وغير قادرة على التعافي".وقال غالانت "أننا سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها من جديد".