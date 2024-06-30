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عربي-دولي

حدث استثنائي.. منع طائرة إسرائيلية من مغادرة تركيا بعدما هبطت اضطراريا

Lebanon 24
30-06-2024 | 13:38
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لم تتمكن طائرة إسرائيلية من مغادرة مطار إنطاليا، بعدما رفضت السلطات التركية تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود، عقب هبوط اضطراري.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية وأثناء رحلتها من بولندا إلى إسرائيل، أصيب أحد الركاب بوعكة صحية تتطلب تدخلا طبيا عاجلا، مما دفعها إلى الهبوط اضطراريا في أنطاليا.
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إلا أن سلطات مطار أنطاليا رفضت تزويد الطائرة بالوقود لكي يتسنى لها مواصلة رحلتها، بينما تدور حاليا مفاوضات لحل المشكلة.

وقيل للركاب إنه "من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، قبل الحصول على إذن بمغادرة الطائرة"، حسب القناة 12.

يذكر أن تركيا ألغت جميع الرحلات الجوية المباشرة مع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب في غزة. (العربية)
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