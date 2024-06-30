سقوط جزء من صاروخ صيني أثناء اختباره

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أعلنت شركة «بكين تيانبينغ تكنولوجي»، اليوم (الأحد)، انفصال المرحلة الأولى من صاروخها «تيانلونغ - 3» متعدد المراحل الذي تطوره حالياً عن منصة الإطلاق في أثناء اختباره بسبب عيب في التصميم الهيكلي، وسقوطها في منطقة قونجي بوسط الصين، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».وقالت الشركة، المعروفة أيضاً باسم «سبيس بايونير»، في بيان على حسابها الرسمي على تطبيق «وي تشات»، إنها لم تتلقَّ تقارير عن سقوط ضحايا بعد تحقيق مبدئي.وذكر بيان منفصل صادر عن مكتب إدارة الطوارئ في قونجي، أن أجزاء من مرحلة الصاروخ الأولى سقطت في «منطقة آمنة»، إلا أنها تسببت في حريق بأحد المواضع. وأضاف المكتب أن الحريق تم إخماده ولم يسفر الأمر عن إصابات.والصاروخ «تيانلونغ-3» أو «تنين السماء3» بالصينية يتألف من مرحلتين ويمكن إعادة استخدامه جزئياً. وطوّرت «سبيس بايونير» الصاروخ، وهي واحدة من مجموعة صغيرة من مصنعي الصواريخ من القطاع الخاص شهدت خلال السنوات الخمس الماضية نمواً سريعاً.وسقوط حطام صواريخ بعد عمليات إطلاق في الصين ليس بالأمر النادر الحدوث، لكن من النادر جداً أن تسقط أجزاء من حطام صاروخ قيد التطوير خارج نطاق منطقة الإطلاق التجريبية.ويمكن أن يتكون الصاروخ من عدة مراحل. المرحلة الأولى، الموجودة في جزئه الأسفل، هي موضع احتراق الوقود لدفع الصاروخ للأعلى خلال عملية الإطلاق.وعندما ينفد الوقود تسقط المرحلة الأولى وتشتعل المرحلة الثانية للحفاظ على قوة الدفع للصاروخ. ولبعض الصواريخ مرحلة ثالثة.وتقول «سبيس بايونير» إن أداء «تيالونغ-3» يمكن مقارنته بأداء الصاروخ «فالكون 9» من «سبيس إكس»، وهو أيضاً صاروخ من مرحلتين. (الشرق الأوسط)