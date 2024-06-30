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عربي-دولي

سقوط ضحايا في انفجار داخل مطعم في تركيا.. وفيديو يوثّق الحادثة

Lebanon 24
30-06-2024 | 14:10
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قٌتل 4 أشخاص وأصيب 35 في انفجار يرجّح أنّه ناجم عن أسطوانة غاز في مطعم بولاية إزمير غربي البلاد، حسب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

ولفت قايا إلى إرسال فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، مؤكّداً استمرار التحقيقات حول الحادث، حيث سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات.

وقال حاكم إزمير، سليمان إلبان، إنّ "4 مواطنين لقيوا حتفهم، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح، بعضهم في حال حرجة". 
 
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