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بعد فيديو "تعافي حماس".. إليكم تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي

Lebanon 24
30-06-2024 | 14:49
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تعليقا على تقارير ومقاطع فيديو أشارت إلى أن حركة حماس تستعيد قوتها، وتجند مئات المقاتلين في قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أثناء تفقد القوات الإسرائيلية في رفح، الأحد، إن "حماس منهكة وغير قادرة على التعافي، بينما نصل إلى أماكن لم نحلم أبدا بالوصول إليها".
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وأضاف غالانت: "سنستمر حتى لا تتمكن حماس من إعادة بناء قوتها".

وكان تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، كشف أن حركة حماس تمكنت من تجنيد "المئات من المقاتلين الجدد" مؤخرا، ودفع الرواتب لهم.

وقالت الصحيفة استنادا إلى تصريحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الجيش في حي الشجاعية شمالي غزة أظهر أن حركة حماس تمكنت من إعادة دفع الرواتب لمقاتليها، وتجنيد المئات من المسلحين الجدد".

وجاء في "يديعوت أحرونوت": "بعد بضعة أيام من القتال في الهجوم المتجدد على الحي شمالي قطاع غزة، أصبح من الواضح إلى أي مدى تمكنت حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك".

في وقت سابق من الأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة على موقفه، بأنه "لا بديل عن تحقيق النصر في الحرب على حركة حماس".
وقال نتنياهو: "قواتنا تعمل في رفح والشجاعية وأماكن أخرى في قطاع غزة، يتم القضاء على عشرات الإرهابيين يوميا. هذه معركة صعبة تدور فوق الأرض، وأحيانا بالأيدي، وتحت الأرض أيضا". (سكاي نيوز عربية)
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