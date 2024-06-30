إصابة 18 جنديا إسرائيليا في الجولان بعد استهدافهم بمسيّرة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن 18 من جنوده أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة، عندما قصفت طائرة مسيرة موقعهم في هضبة الجولان على الحدود مع لبنان.



وأضاف الجيش في بيان أن الغارة وقعت في وقت سابق اليوم. وتصاعد القتال بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» بعد أن اندلعت حرب غزة. (الشرق الأوسط)

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