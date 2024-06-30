مُناشدة من رئيس وزراء فرنسا بعد فوز اليمين المتطرف

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في أوّل تعليق له بعد الفوز المتوقع لليمين المتطرف في الجولة الاولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، قال غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وذلك بعد أن بدا أن الحزب في طريقه للفوز بالجولة الأولى.وأضاف بعد أن جاء معسكره هو والرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث:" يجب ألا يذهب ولا حتى صوت واحد للتجمع الوطني… يجب منعه من الحصول على تكون له الأغلبية المطلقة".