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عربي-دولي

كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً بالستياً صوب الشرق

Lebanon 24
30-06-2024 | 17:00
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ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً صوب الشرق".
وقالت الوكالة إن "جيش كوريا الجنوبية حلّل عملية الإطلاق".
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