كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً بالستياً صوب الشرق

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً صوب الشرق".

وقالت الوكالة إن "جيش كوريا الجنوبية حلّل عملية الإطلاق".

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