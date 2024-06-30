Advertisement

عربي-دولي

مقتل 5 وإصابة 63 في انفجار خزان غاز غربي تركيا

Lebanon 24
30-06-2024 | 17:51
A-
A+
Doc-P-1217802-638553920782310984.jpeg
Doc-P-1217802-638553920782310984.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السلطات التركية إن انفجار خزان غاز البروبان في مطعم بمدينة إزمير غربي البلاد أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 63 آخرين.
وسجلت كاميرات المراقبة الانفجار الذي دمر الشارع وألحق أضراراً طفيفة بالمباني المحيطة.
Advertisement
وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "تم إرسال العشرات من رجال الإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث".

وزار والي إزمير سليمان ألبان الجرحى في المستشفى وأعلن أن 40 منهم خرجوا بالفعل.

واعتقلت السلطات أحد المشتبه بضلوعهم في الحادثة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:28 | 2024-07-01
01:23 | 2024-07-01
01:10 | 2024-07-01
00:47 | 2024-07-01
00:25 | 2024-07-01
00:12 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24