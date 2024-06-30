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نتائج أولية.. الغزواني يفوز بفترة جديدة في انتخابات موريتانيا

Lebanon 24
30-06-2024 | 19:00
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أظهرت نتائج أولية بعد إحصاء الأصوات في 99.15 بالمئة من مراكز الاقتراع في موريتانيا أن الرئيس محمد ولد الغزواني فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 حزيران.

وأظهرت النتائج التي نشرت على موقع مفوضية الانتخابات على الإنترنت أن الغزواني فاز بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما يزيد على 56 بالمئة من الأصوات.
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وتعهد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما)، وهو ضابط كبير سابق، بتعزيز الاستثمار لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة حيث تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال ولد الشيخ الغزواني بعد التصويت في العاصمة: "الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم".
ويواجه ولد الشيخ الغزواني ستة مرشحين منهم أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات، وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت إلى 50 في المئة في حدود الساعة السادسة عصراً.

ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو مليونين، تمثل النساء أكثر من نصف عددهم.
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