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عربي-دولي

في البحر الأحمر.. تدمير 3 زوارق مسيّرة للحوثيين

Lebanon 24
30-06-2024 | 23:18
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أعلن الجيش الأميركي انه دمر ثلاثة زوارق مسيّرة للحوثيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر في إطار "اشتباك للدفاع عن النفس".

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس ""تقرر أن الزوارق (المسيرة) تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
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وكان قد أعلن الجيش الأميركي، السبت الماضي، تدمير 7 طائرات مسيّرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.(سكاي نيوز)

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