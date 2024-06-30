فصيل عراقي يُهدد بمهاجمة مصالح أميركية إذا شنت إسرائيل حربا شاملة على لبنان

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هددت فصائل عراقية في بيان بشن هجوم على مصالح الولايات المتحدة في العراق والمنطقة في حال شنت إسرائيل حربا شاملة على لبنان.جاء ذلك في أعقاب اجتماع لميلشيا عراقية مدعومة من إيران - تطلق على نفسها اسم "تنسيقية المقاومة العراقية"- لبحث تهديدات إسرائيل بشن حرب شاملة على لبنان وحزب الله.وأشار البيان إلى أن وتيرة ونوعية العمليات ستتصاعد ضد مصالح الولايات المتحدة في العراق والمنطقة التي ستكون أهدافا مشروعة لعناصر المقاومة.وأضاف إن خط أنبوب نفط العقبة – البصرة يستنزف العراق بمبالغ طائلة دون جدوى اقتصادية مشيرا إلى أنه مشروع يمهد لتطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل.(سكاي نيوز)