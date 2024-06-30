Advertisement

عربي-دولي

فصيل عراقي يُهدد بمهاجمة مصالح أميركية إذا شنت إسرائيل حربا شاملة على لبنان

Lebanon 24
30-06-2024 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1217821-638554119474605015.png
Doc-P-1217821-638554119474605015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هددت فصائل عراقية في بيان بشن هجوم على مصالح الولايات المتحدة في العراق والمنطقة في حال شنت إسرائيل حربا شاملة على لبنان.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع لميلشيا عراقية مدعومة من إيران - تطلق على نفسها اسم "تنسيقية المقاومة العراقية"- لبحث تهديدات إسرائيل بشن حرب شاملة على لبنان وحزب الله.
Advertisement

وأشار البيان إلى أن وتيرة ونوعية العمليات ستتصاعد ضد مصالح الولايات المتحدة في العراق والمنطقة التي ستكون أهدافا مشروعة لعناصر المقاومة.

وأضاف إن خط أنبوب نفط العقبة – البصرة يستنزف العراق بمبالغ طائلة دون جدوى اقتصادية مشيرا إلى أنه مشروع يمهد لتطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:46 | 2024-07-01
04:27 | 2024-07-01
04:11 | 2024-07-01
04:04 | 2024-07-01
03:23 | 2024-07-01
03:08 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24