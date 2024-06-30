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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

Lebanon 24
30-06-2024 | 23:24
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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى وصاروخا باليستيا آخر.

 
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ الأول قصير المدى أطلق باتجاه الشمال الشرقي في حوالي الساعة 5:05 صباحا بتوقيت سول (2005 بتوقيت جرينتش) من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية في كوريا الشمالية.
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وأضافت الهيئة أنه تم رصد صاروخ باليستي آخر غير محدد من نفس المنطقة في حوالي الساعة 5:15 صباحا.
 
وقالت هيئة الأركان إن الصاروخ الأول قطع مسافة 600 كيلومتر فيما قطع الصاروخ الثاني حوالي 120 كيلومترا. وأوضحت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعكفان على تحليل عملية الإطلاق.


وقال كبار المسؤولين العسكريين في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي مستعد تماما ويتبادل المعلومات عن كثب مع السلطات الأميركية واليابانية مع تعزيز المراقبة واليقظة تحسبا لأي عمليات إطلاق أخرى.
 
 
كانت كوريا الشمالية انتقدت في وقت سابق الأحد مناورات عسكرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قبل أيام، وهددت "برد ساحق" على مثل هذه المناورات.
 
 
وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إنها أجرت بنجاح تجربة مهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل عدد من الرؤوس الحربية، لكن كوريا الجنوبية نفت صحة ذلك الادعاء ووصفته بأنه "تضليل" هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة. (سكاي نيوز)
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