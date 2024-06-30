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عملية رفح تقترب من نهايتها.. إسرائيل تستعد للمرحلة الثالثة

Lebanon 24
30-06-2024 | 23:25
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية في رفح ستنتهي وتدخل الحرب المرحلة الثالثة.

فقد أفادت تقارير أن نتنياهو سيعلن في الأيام المقبلة أن عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح تقترب من نهايتها، وأن إسرائيل تضع أنظارها على المرحلة الثالثة من الحرب، وفق ما ذكرت القناة 13 أمس الأحد.
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"الحرب لن تنتهي"
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 13 إن "النشاط سيستمر بغارات وضربات جوية. الحرب لن تنتهي. سنتحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط حماس".

إلى ذلك أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي تقييمات أمنية للحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح والتي من المتوقع أن تنتهي هذا الشهر.

وشارك في المحادثات وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، والتي تبحث أيضاً في الحرب الشاملة في غزة و"استمرار الضغط العسكري على حماس".

كما شارك في المناقشة رؤساء القوات الجوية والقيادة الجنوبية والعمليات والاستخبارات والعمليات والأنشطة الحكومية في المناطق والقوات البرية في جيش الدفاع الإسرائيلي، وقادة كبار آخرون.

تقييم "عملية رفح"
وأجرى غالانت أيضاً تقييما للعمليات في رفح، قال فيه إن "الوقت في الواقع يعمل ضدهم، وليس لصالحهم".

وتحدث عن استيلاء الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي على ممر فيلادلفي الاستراتيجي الذي يقع على الحدود مع غزة ومصر، فضلا عن إغلاق الأنفاق تحته، بحسب ما ذكر موقع "جيروزاليم بوست".

وقال غالانت إن "النتيجة هي أنه ليس لديهم مكان لتسليح أنفسهم، وليس لديهم مكان لتجهيز أنفسهم، وليس لديهم وسيلة لجلب تعزيزات، وليس لديهم وسيلة لرعاية ضحاياهم".

كذلك أضاف "حماس منهكة وغير قادرة على التعافي، بينما نحن نصل إلى أماكن لم نحلم أبدا بالوصول إليها". وتابع "سنستمر حتى لا تتمكن حماس من إعادة بناء قوتها".

يذكر أن إسرائيل كانت سيطرت في السابع من أيار الماضي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، قبل أن تتوغل دباباتها لاحقا إلى قلب المدينة التي كانت تعج بالنازحين الفلسطينيين، على الرغم من التحذيرات الدولية.(العربية)

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