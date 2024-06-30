متظاهرون متشددون يهاجمون سيارة وزير إسرائيلي.. شاهدوا الفيديو

هاجم متظاهرون متشددون في إسرائيل ضباط إنفاذ القانون وسيارة وزير، وفقا لشبكة "سي.أن.أن".



وقام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على ضباط الشرطة وسيارة الوزير يتسحاق غولدكنوبف أثناء عودته إلى منزله، بحسب متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.



وأشعل متظاهرون النيران في صناديق القمامة والطريق، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع.

Now in Jerusalem: Ultra orthodox protesters attack the car of Minster Yitzchak Goldknopf during a mass demonstration against enlistment to the Israeli army pic.twitter.com/VJfUBcrA3u — Oren Ziv (@OrenZiv_) June 30, 2024 Advertisement

وأكد المتحدث باسم غولدكنوبف لـ "سي.أن.أن" أن الشرطة قامت بإجلائه بأمان من المنطقة بعد دقائق قليلة من الهجوم ولم يصب بأذى.



وغولدكنوبف هو وزير الإسكان والبناء ورئيس حزب "يهدوت هتوراة".



وقالت الشرطة إنها اضطرت لاستخدام القوة لتفريق المتظاهرين بعد تجاهلهم أوامر المغادرة.



وقالت الشرطة في بيان إنه تم اعتقال 5 أشخاص، اثنان منهم لمهاجمتهم ضباط شرطة، وثلاثة آخرين لإلقاء الحجارة أو أشياء أخرى.



ولفتت الشرطة إلى ان بعض الضباط ما زالوا في المنطقة لتوجيه حركة المرور ومنع مزيد من الاضطرابات.

This evening in Jerusalem: clashes during mass protest of Ultra Orthodox against enlistment pic.twitter.com/pPYnBxHkC5 — Oren Ziv (@OrenZiv_) June 30, 2024



وجاء في البيان إن "الشرطة تأخذ على محمل الجد محاولات هؤلاء المخالفين للقانون العنيفين لإيذاء ضباط الشرطة الإسرائيلية بالحجارة والعصي والبيض وأشياء أخرى".



وتابع "لا توجد صلة بين الاحتجاج القانوني والسلوك الإجرامي والعنيف من هذا النوع الذي قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص والممتلكات".



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يحيطون بسيارة الوزير ويضربون نوافذها.



وأظهرت مقاطع أخرى أطفالا ومتظاهرين مراهقين يسيرون بالقرب من حرائق اشتعلت فوق أكوام القمامة.



ويتظاهر اليهود المتدينون منذ أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما الثلاثاء الماضي يأمر الحكومة بتجنيدهم في الجيش. (الحرة)









