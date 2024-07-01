"فشلوا فشلا ذريعا"... ما سبب إخفاقات بايدن في المناظرة وحزب ماكرون في الانتخابات؟

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن مواطني الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا يتفقون مع سياسات رؤساء الدول الحاليين، ويصوتون ضدهم ويطالبون برحيلهم.





وأضاف: "بايدن وماكرون وشولتس وسوناك فعلوا كل شيء للقضاء على الاستقرار في العالم، مواطنو الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا يتفقون مع السياسة الحالية لرؤساء الدول الحاليين، ويصوتون ضدهم، ويطالبون برحيلهم".

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وأضاف أن بايدن خسر المناظرة الرئاسية وماكرون خسر أغلبيته في البرلمان، مشددا على أن رؤساء الدول الحاليين فشلوا فشلا ذريعا.

وأوضح: "دائرة بايدن المصغرة محتارة بشأن كيفية سحب ترشيحه من الانتخابات، أما ماكرون فأراد أن يظهر للعالم كله مدى شعبيته، لكن في النهاية ضحك الجميع باستثناء الرئيس الفرنسي نفسه".

وتابع: "مواطنو الولايات المتحدة وفرنسا يتخذون خيارهم لصالح اتباع سياسة موجهة وطنيا، والتحدث علنا عن تنمية اقتصاداتهم والحاجة إلى معالجة قضايا الأمن العالمي. ستجرى الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في الأيام المقبلة. التوقعات ليست في صالح حزب المحافظين الحاكم. تنتظره هزيمة بعد 14 عاما على قيادة البلاد".

وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 33.5 في المئة من الاصوات، بحسب تقديرات أولية. (روسيا اليوم)