30
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جلسة لمجلس الأمن غدا تبحث في إعمار قطاع غزة
Lebanon 24
01-07-2024
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلثاء جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية تخصص لمسألة إعمار قطاع غزة، بحسب "وفا".
وسيستمع الأعضاء الى احاطة تقدمها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، بما يتماشى مع القرار 2720 المؤرخ في 22 كانون الأول 2023.
Advertisement
والتقت كاغ في واشنطن قبل أيام بوزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟
Lebanon 24
منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟
06:50 | 2024-06-30
30/06/2024 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق رجا ناصرالدين على "خبر زواجه من نادين الراسي"؟
Lebanon 24
كيف علّق رجا ناصرالدين على "خبر زواجه من نادين الراسي"؟
09:00 | 2024-06-30
30/06/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصل عن زوجته قبل 20 يوماً... فنان يُعلن إرتباطه وهذه حبيبته الجديدة (صورة)
Lebanon 24
انفصل عن زوجته قبل 20 يوماً... فنان يُعلن إرتباطه وهذه حبيبته الجديدة (صورة)
10:07 | 2024-06-30
30/06/2024 10:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على طريق عام شمسطار... وعدد الجرحى كبير (صور)
Lebanon 24
حادث سير مروّع على طريق عام شمسطار... وعدد الجرحى كبير (صور)
08:27 | 2024-06-30
30/06/2024 08:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
محامي ضحية "صفعة" عمرو دياب يتنحى عن القضية لهذا السبب
Lebanon 24
محامي ضحية "صفعة" عمرو دياب يتنحى عن القضية لهذا السبب
13:00 | 2024-06-30
30/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:46 | 2024-07-01
الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء يشعل جدلا.. بن غفير ينتقد وغالانت لا يعلم
04:27 | 2024-07-01
حريق يلتهم أشجار نخيل على كورنيش النيل في مصر
04:11 | 2024-07-01
بوتين يخطط لإرسال أطفال روس إلى مخيم صيفي في كوريا الشمالية.. تقرير يكشف التفاصيل
04:04 | 2024-07-01
بعد صدور النتائج الأولية.. وزير فرنسي يُحذر: خطر حقيقي لو نال أقصى اليمين الأغلبية
03:23 | 2024-07-01
من بينهم مدير مستشفى الشفاء.. إسرائيل تفرج عن 54 معتقلا وردود فعل في تل أبيب رافضة
03:08 | 2024-07-01
بعد فوز اليمين المتطرف في فرنسا.. ماذا ينتظر الجزائر؟
فيديو
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
01/07/2024 12:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
01/07/2024 12:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
01/07/2024 12:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24