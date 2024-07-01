Advertisement

عربي-دولي

حريق يلتهم أشجار نخيل على كورنيش النيل في مصر

Lebanon 24
01-07-2024 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1217927-638554302954594078.png
Doc-P-1217927-638554302954594078.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشتعلت النيران بمجموعة من أشجار النخيل ليل الأحد/الاثنين في شارع النيل بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة المصرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها فور انتقالهم لمكان البلاغ.
Advertisement

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حريق هائل في أشجار النخيل على كورنيش النيل بالدقي وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتحاول السيطرة عليه.

وفور تلقي البلاغ تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينات الأولية عن اشتعال النيران في مخلفات امتدت لأشجار ونخيل بكورنيش النيل وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده من دون إصابات وقد تم تحرير المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق، لتتم محاسبة المسؤولين.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:55 | 2024-07-01
07:42 | 2024-07-01
07:28 | 2024-07-01
07:08 | 2024-07-01
07:06 | 2024-07-01
07:00 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24