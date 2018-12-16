بعد هدنة الأمم المتّحدة.. اشتباكات عنيفة وغارات جوية في الحديدة!

اندلعت اشتباكات عنيفة ووقعت غارات جوية في محافظة الحديدة غرب اليمن رغم التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في السويد في محادثات السلام اليمنية، بحسب ما أعلنت مصادر قريبة من الحكومة، اليوم الأحد.وقال مصدر في القوات الموالية للحكومة لوكالة "فرانس برس" إنّ "29 مسلحاً على الأقل قتلوا، بينهم 22 من "الحوثيين" في الاشتباكات والغارات في المحافظة ليل السبت".