مقتل حفيدة رئيس دولة عربية بحادثٍ مروّع!

لقيت حفيدة رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، مصرعها في حادث سيرٍ مروّع وقع، صباح أمس السبت، بالقرب من العاصمة نواكشوط.وقالت وكالة "الأخبار" الموريتانية إنّ ابنة نجل الرئيس الموريتاني بدر ولد محمد ولد عبد العزيز توفّيت في حادث سير صباح السبت عند المدخل الشمالي للعاصمة، فيما أصيبت زوجته بجروح نقلت على إثرها للمستشفى العسكري في نواكشوط.وذكرت تقارير إعلامية أنّ الحادث وقع إثر اصطدام سيارة زوجة بدر ولد عبد العزيز بشاحنة من الحجم الكبير، مما أدّى إلى وفاة ابنة ابنه البالغة من العمر 3 سنوات.وقالت إنّ إصابة زوجة بدر "عادية ولا تتطلب تدخلاً جراحياً".