استقال أم أُقيل.. ترامب يطيح "برأس جديد" من إدارته!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير داخليته، ريان زينك، سيغادر منصبه نهاية العام الجاري، ليصبح أحدث مسؤول رفيع المستوى يغادر إدارة ترامب.وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شكر ترامب زينك على خدماته، قائلا إنه "أنجز الكثير خلال فترة توليه منصبه".وأضاف ترامب أنه سيعين وزيرا جديدا للداخلية، خلال الأسبوع المقبل.وكان زينك، وهو قائد سابق بالبحرية الأميركية وعضو سابق بالكونغرس عن ولاية مونتانا، قد ثارت حوله مزاعم بالتورط في قضايا فساد.وتضمنت تلك المزاعم صفقة أراضي، تورط فيها زينك ومسؤول رفيع المستوى بشركة هاليبرتون العالمية للطاقة.ولم يتضح بعد ما إذا كان زينك قد استقال من منصبه، أم أقيل.ويأتي الإعلان عن مغادرة زينك لمنصبه، بعد نحو أسبوع من الإعلان عن مغادرة كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، منصبه نهاية العام الجاري أيضا.