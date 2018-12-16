بوتين يحقق أمنية طفل.. والأخير يعلّق: "عن جد رحلة بتجنن!" (فيديو وصور)

Путин продолжает исполнять желания. В Петербурге он встретился с Артемом и его братом, которые после чаепития и распаковки новогодних подарков, отправились на вертолётную экскурсию, чтобы с высоты увидеть северную столицу pic.twitter.com/f6quLUt5ZU