بوتين يحقق أمنية طفل.. والأخير يعلّق: "عن جد رحلة بتجنن!" (فيديو وصور)

Путин продолжает исполнять желания. В Петербурге он встретился с Артемом и его братом, которые после чаепития и распаковки новогодних подарков, отправились на вертолётную экскурсию, чтобы с высоты увидеть северную столицу pic.twitter.com/f6quLUt5ZU
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 15, 2018
Путин продолжает исполнять желания. В Петербурге он встретился с Артемом и его братом, которые после чаепития и распаковки новогодних подарков, отправились на вертолётную экскурсию, чтобы с высоты увидеть северную столицу pic.twitter.com/f6quLUt5ZU
Путин узнал у Артема, увидевшего Питер с высоты птичьего полета, что экскурсия прошла "обалденно" pic.twitter.com/gwNroToW3m
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 15, 2018
Путин узнал у Артема, увидевшего Питер с высоты птичьего полета, что экскурсия прошла "обалденно" pic.twitter.com/gwNroToW3m