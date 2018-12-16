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عربي-دولي
السيسي يتكلّم عن أوزان المصريين.. هذا ما قاله عن ربعهم! (فيديو)
Lebanon 24
16-12-2018
|
13:30
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اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ 11 مليونا و700 ألف مواطن مصري يعاني مشاكل صحية من أصل 17 مليون شملهم مسح طبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية.
وقال السيسي: "نحاول أن نبسط الشرح لتبلغ الرسالة.. أنا أمام هذه اللوحة.. وسأذكر أرقاما لا تنسى.. عندنا 700 ألف مصاب بفيروس سي، و11 مليونا بالأمراض غير السارية، من إجمالي 17 مليونا، يعنى عندهم مشكلات مختلفة، وقد تجتمع الأمراض فى إنسان واحد"، مضيفاً: "أنا قُلت إن هذه اللوحة يجب أن توضع أمامكم لأنها مؤشر قوي جدا".
وأضاف السيسي: "25% وزنهم طبيعي والباقي فوق الوزن أو عندهم سمنة أو سمنة مفرطة.. هذا من الممكن أن يتحول إلى أمراض تؤذي الناس.. وعبء على أجهزة الجسم، وهذه أرقام كبيرة وضخمة".
يُشار إلى أنّ تصريحات السيسي جاءت خلال افتتاح عدد من المشروعات في مجالات المياه والإسكان بالقليوبية والقاهرة وجنوب سيناء.
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