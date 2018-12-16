مسؤول إيراني يتوجّه إلى السعودية على رأس وفد

توجّه الرئيس الجديد لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان على رأس وفد، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.وتأتي زيارة رشيديان إلى السعودية في إطار دعوة وزير الحج السعودي لرؤساء منظمات الحج والزيارة في الدول الإسلامية للبحث حول شؤون موسم الحجّ القادم.واعتبر رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية في تصريح له أنّ "تذبذبات سعر العملة الأجنبية من هواجس مسؤولي المنظمة"، مشيراً إلى أنّه "نظراً لسعر الدولار البالغ 8800 تومان حسب منظومة "نيما" فإنّ جدول أعمالنا يتضمّن البحث عن السبل الكفيلة بخفض النفقات للحج القادم".وأضاف أنّ "بعض المقترحات مثل تبديل سعر العملة الصعبة إلى أسعار اقل او توفير التسهيلات اللازمة للحجاج، هي الآن قيد البحث والدراسة حيث نأمل من خلال تعاون البنك المركزي الوصول إلى سبل مناسبة لتسهيل أمور الحجاج".