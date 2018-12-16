عربي-دولي

من قطر.. ظريف يتحدث عن "فنّ" التهرب!

Lebanon 24
16-12-2018 | 12:29
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تناول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الملف اليمني ومساعي تحقيق السلام في البلاد، وذلك خلال مشاركته بمنتدى الدوحة التي تستضيفها العاصمة القطرية.

وقال ظريف: "نحن مستعدون لاستخدام نفوذنا وتأثيرنا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.. الطائرات التي تقصف اليمن ليست إيرانية بل سعودية وإماراتية، وأن من يزودونهم بالوقود في الجو هم الاميركيون"، مشيرا إلى أن بلاده "بذلت جهودا كبيرة حتى تجتمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات للتوصل لاتفاق لإنجاح عملية السلام ووضع حد لمآسي اليمن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأضاف ظريف: "يقولون إن إيران تزود الحوثيين بالسلاح، وهذه مجرد اتهامات وأمور مفتعلة.. نحن لم نقم بذلك".

وحول الوجود الإيراني بسوريا، قال ظريف: "إيران موجودة في سوريا بناء على دعوة من حكومتها، وأنها لم تدخل هناك لمحاربة أميركا أو أي طرف آخر، وإذا طلبت دمشق من بلاده المغادرة ستغادر،" لافتا إلى "وجود عناصر خطيرة موالية لأميركا تستثمر في الخلافات لتحقيق أهداف استراتيجية، ورأى أن لذلك تبعاته على المدى البعيد، وفيه تهديد لسوريا نفسها.. واتهم واشنطن بما أسماه "قصر النظر" باتباع هذه السياسات والسلوكيات التي لا مبرر لها".

وعن العقوبات الاميركية على طهران، قال الوزير الإيراني: "إذا كان هناك فن نحن بارعون فيه في إيران ويمكننا أن نعلمه للآخرين مقابل ثمن، فإنه بالتأكيد فن التهرب من العقوبات"، مبديا استعداد بلاده للدخول في حوار مع واشنطن "إن كان سيؤدي إلى مخرجات يتعين احترامها، وليس نقاشا لمجرد النقاش فقط".

المصدر: CNN
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