غوتيريش: لتحقيقٍ ذي مصداقية في جريمة خاشقجي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مشاركته في منتدى في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، إلى "إجراء تحقيق ذي مصداقية في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي"، معتبراً أنّ هذا "أمرٌ أساسي".



وقال غويتريش رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي على هامش "منتدى الدوحة" الذي يعقد سنوياً إنّ "وجود تحقيق ذي مصداقية، ومعاقبة المذنبين، أمرٌ أساسي".