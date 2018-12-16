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اعتداء ستراسبورغ: نوعٌ جديد من "الإرهابيين" يظهر في فرنسا

Lebanon 24
16-12-2018 | 21:00
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سلّط حادث اطلاق النار الأخير الذي حصل في فرنسا نهاية الأسبوع الفائت الضوء على انتشار التطرّف في مدينة ستراسبورغ التي يبدو أن أحياءها تُخفي الكثير ، وفق تقرير  نشرته صحيفة "صنداي تلغراف"، تناول فيه الكاتب هنري صامويل، انتشار "التطرف الإسلامي" في المدينة، بحسب تعبيره.

يقول الكاتب إن سكان الحيّ الذي كان يقيم فيه، الشريف شيخات، الذي قتل أربعة أشخاص الثلاثاء في هجوم على "سوق الميلاد"، يرفضون أن يطلق على منطقتهم وصف "السلفيين"، ويؤكدون أن المسلح المذكور "كان يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ولا علاقة له بالدين أصلاً".
ويحرص السكان، الذي تحدث معهم الكاتب، على أن حيهم يعتبر مثالاً للتعايش والصداقة بين المسلمين والمسيحيين.

أرقامٌ مخيفة
ولكن الأرقام، حسب هنري، تقول شيئاً آخر، وتشير إلى أن ستراسبورغ تشهد انتشاراً مقلقاً للتطرف الإسلامي. فقد كشف عمدة المدينة، رولان ريس، أن 10 في المئة من المسجلين في قوائم الخطر لدى أجهزة الأمن يقيمون في ستراسبورغ، ويبلغ عددهم 2500 شخص، بحسب كاتب المقال.
ويرى محامون متخصصون في الإرهاب أن ستراسبورغ معقل للإسلاميين المتطرفين في فرنسا.

ويضيف هنري أن ستراسبورغ ظهرت أول مرة على خريطة التطرف الإسلامي في فرنسا عام 2000 عندما أحبطت أجهزة الأمن خطة من تدبير تنظيم القاعدة لتفجير كنيسة في المدينة.
وتوالت منذ ذلك التاريخ الأحداث المتعلقة باعتناق شباب المنطقة أفكار الإسلاميين المتطرفين، وكان من بين الانتحاريين الذين هاجموا الباتكلان في 2015 رجل يدعى محمد عقاد، من ستراسبورغ.

ما علاقته باوسامة بن لادن؟
ويقول الخبير الاجتماعي، فرهاد خسرو خافار، إن أغلبية المتطرفين في ستراسبورغ شباب من الضواحي التي يقيم فيها المهاجرون ويشعرون بأنهم مهمشون بسبب أصولهم، على الرغم من "ثراء مدينتهم الفاحش".

ويذكر الكاتب أن شيخات، وهو من أصول جزائرية، له سوابق إجرامية إذ أدين 27 مرة، وكان يعلق صورة لأسامة بن لادن في زنزاته بالسجن، عندما كان عمره 19 عاما.
ويرى خسرو خافار أنه ليس إسلاميا متطرفا وإنما ينتمي إلى "نوع جديد من الإرهابيين" بدأ ينتشر منذ سقوط تنظيم داعش، وهم في الغالب أشخاص يتحركون بشكل انفرادي ولا يعرفون إلا القليل عن الإسلام، ويشعرون بأنهم منبوذون بسبب ماضيهم الإجرامي، ويعيشون في ظروف تشجع على اعتناق الأفكار المتطرفة.

والده يكشف أسراره 
من جهته، قال عبد الكريم شيخات والد منفذ اعتداء ستراسبورغ  بأن ابنه تحول ليصبح من أتباع "داعش". واشار بحديث الى قناة "فرانس 2" إن شريف كان يقول "إن داعش تحارب من أجل قضية عادلة".

وأضاف: "قلت له دعك من داعش، ولا تستمع إلى ما يقولونه. ألا ترى الفظائع التي يرتكبونها؟"، مؤكدا أنه لم يكن على علم بمخطط ابنه.
وقال: "لو أبلغني بمخططه، لكنت أبلغت الشرطة عنه، وبهذه الشكل لم يكن ليقتل أحدا أو أن يُقتل".

المصدر: BBC- أ ف ب
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