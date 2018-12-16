عربي-دولي

بدعوة فلسطينية.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

Lebanon 24
16-12-2018 | 15:28
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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن فلسطين تقدمت بطلب لجامعة الدول العربية، لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين.

وبحسب بيان للخارجية أوضح المالكي أن الطلب جاء بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الثلاثاء 18 كانون الأول".

وأضاف البيان أن الاجتماع جاء "لنقاش التصعيد الاسرائيلي الراهن، ودراسة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني والقيادة، وأن الجامعة استجابت للطلب".
وقال إنه تقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء، حيث ستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لمجلس الجامعة، يتضمن عدد من التوصيات والاقتراحات تغطي البنود التالية:

-التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن.

-الموقف المرتقب لرئيس البرازيل، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

-الموقف الأسترالي الأخير.

وبحسب البيان أكد المالكي على ثقته بدعم الجامعة العربي، لمشروع القرار، والخروج بآليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.

المصدر: سبوتنيك
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