إصابة أكثر من 40 شخصا بإنفجار في اليابان

أفادت وكالة "كيودو للأنباء" عن إصابة أكثر من 40 شخصا في إنفجار وقع في حانة، الأحد، في مدينة سابورو شمال اليابان. ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار الذي أدى إلى انهيار عدد من المباني.كما ذكرت الوكالة أن الشرطة ورجال الإطفاء يعملون على لسيطرة على الموقع تخوفاً من إحتمال حدوث إنفجار آخر.